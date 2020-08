Alta Floresta e Sorriso tem maiores preços de venda da gasolina em Mato Grosso

Alta Floresta segue na liderança do ranking da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com o preço mais caro da gasolina, de acordo com a pesquisa divulgada no último sábado. O município registrou o valor médio de R$ 4,576 por litro. O menor encontrado foi R$ 4,490 e, o maior, R$ 4,650. A agência pesquisou 10 postos no município.



Sorriso vem logo atrás com preço médio da gasolina a R$ 4,378. A ANP registrou que em alguns postos ainda é possível abastecer por R$ 4,199 o litro, porém, em outros é vendido a R$ 4,550, maior preço encontrado. Na capital do Agronegócio foram pesquisados 10 postos.

Em Sinop, o preço médio é um pouco mais barato R$ 4,180. Dependendo do posto o motorista ainda pode completar o tanque por R$ 3,990, preço mínimo. Já em outros chega a R$ 4,390, o máximo. A ANP pesquisou 11 postos.









Fonte: Só Notícias/David Murba (foto: assessoria)