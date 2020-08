Avião da Azul com destino a Alta Floresta decola em meio a fumaça de queimadas no Aeroporto de Cuiabá

Um avião da Azul Linhas Aéreas foi flagrado decolando em meio à densa fumaça gerada por queimadas no Mato Grosso. O vídeo foi gravado hoje (14) na cidade de Cuiabá, capital do estado. O Aeroporto Internacional Marechal Rondon foi tomado pela fumaça de uma queimada que acontecia na área de mata anexa ao aeródromo.





As queimadas já atingem a capital mato-grossense há algumas semanas, e a prefeitura estuda declarar estado de calamidade pública devido à baixa qualidade do ar, que causa danos à saúde.





O incêndio ao lado do Aeroporto Marechal Rondon não tem ainda uma causa definida, mas tomou parte da pista, inclusive durante a decolagem de um Embraer E195 da Azul.





O boletim meteorológico da hora do vídeo aponta que a visibilidade no aeroporto era de 1.500 metros, com temperatura de 39ºC, fumaça (causada pelo incêndio) e vento de 14 nós (25km/h).





Não foi confirmada a matrícula, mas pelo horário seria o voo AD4534 com destino a Alta Floresta e operado pela aeronave de matrícula PR-AXI. Entramos em contato com a Azul para posicionamento sobre o caso e atualizaremos a reportagem quando a empresa responder.