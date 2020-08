Azul e LATAM passam a compartilhar voos

As companhias aéreas Azul e Latam anunciaram nesta quarta-feira (12 de agosto) o início do acordo de codeshare em rotas domésticas no Brasil, em vigor a partir do próximo dia 17 de agosto.





Segundo informou a LATAM, em nota enviada para o Viagem em Pauta, até o final do mês serão 64 rotas nacionais (35 operadas pela Azul e 29 pela LATAM).





De acordo com a área de comunicação do Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), o termo codeshare (ou também code sharing) é um acordo em que companhias aéreas diferentes vendem assentos em voos iguais. “Assim, as empresas evitam que os aviões levantem voo desocupados e oferecem novas possibilidades para antigos clientes, aumentando a sua gama de destinos, assentos e horários.”





Em outras palavras, esse acordo não interfere na autonomia da Azul e da LATAM, e as empresas seguem atuando de forma independente.





“Estamos ampliando as opções de viagem aos nossos clientes e chegando a importantes capitais regionais do Brasil, criando novas conectividades para o passageiro brasileiro viajar com apenas uma passagem aérea”, explica Jerome Cadier, CEO da LATAM Brasil.