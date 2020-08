Barranco confirma pré-candidatura ao Senado e abre espaço para professor na Assembleia

O deputado estadual Valdir Barranco confirmou sua pré-candidatura ao Senado na eleição suplementar marcada para o dia 15 de novembro, junto com as eleições municipais. Ele, que já tinha o nome aprovado para a votação de 26 de abril, adiada em função da pandemia do novo Coronavírus, deverá ser mantido como candidato do PT, e anunciou o período de licença na Assembleia Legislativa.

“Atendendo a um chamado do meu partido”, “coloquei meu nome à disposição para a eleição ao Senado da República, que ocorrerá no próximo dia 15 de novembro, concomitantemente com as eleições municipais”, declarou. Está prevista licença do cargo de deputado na Assembleia a partir de 30 de setembro até dezembro. A intenção é dedicar-se exclusivamente à campanha ao Senado. Em seu lugar, assume o professor Henrique Lopes, vice-presidente do PT em Mato Grosso e sindicalista ligado ao Sintep e à CUT.

A eleição suplementar ao Senado é para suprir a vaga deixada pela ex-juíza Selma Arruda (Podemos), cassada em dezembro passado por abuso de poder econômico e prática de caixa 2 na campanha de 2018.

Além de Barranco, já anunciaram a pré-candidatura o ex-prefeito de Sinop e ex-deputado federal Nilson Leitão (PSDB), o professor da Unemat em Sinop Feliciano Azuaga (Novo), o vice-governador Otaviano Pivetta (PDT), o senador interino Carlos Fávaro (PSD), o deputado federal José Medeiros (Podemos), a tenente-coronel Rúbia (Patriota), o empresário Reinaldo Moraes (PSC) e o deputado estadual Elizeu Nascimento (DC).