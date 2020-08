Botafogo vence Atlético-MG, que perde a liderança do Brasileiro

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 2 a 1 nesta quinta-feira (19) no estádio Nilton Santos e levou a equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli a seu primeiro revés na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Com a derrota do Galo no jogo da quarta rodada da competição, a liderança foi assumida pelo Internacional, que tem os mesmos nove pontos conquistados dos mineiros, mas que está melhor no critério de saldo de gols, cinco contra três.

Mesmo sendo o mandante do jogo, o Botafogo preferiu adotar uma postura reativa diante de um adversário de maior qualidade técnica. O time do técnico Paulo Autuori se fechou atrás e, sempre que surgia a chance, partia em velocidade no contra-ataque.

E foi justamente desta forma que a equipe carioca construiu seu triunfo. Ainda no primeiro tempo, o Botafogo abriu o marcador aos 25 minutos quando Luis Henrique partiu em velocidade pela esquerda, se livrou de um adversário com um corte seco e bateu forte para o meio da área, onde Luiz Henrique apenas escorou para vencer o goleiro Rafael.

O 2 a 0 veio no segundo tempo, já aos 41 minutos. Após boa trama com Bruno Nazário, Matheus Babi cruzou para o volante Caio Alexandre, que chegou de carrinho para marcar.

Porém, nos acréscimos da partida o Galo conseguiu descontar com o zagueiro Igor Rabelo. Primeira vitória do Glorioso, que fez o Atlético-MG perder a liderança do Brasileiro.