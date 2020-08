Carreta carregada com soja cai em rio após colisão e 2 ficam feridos

O acidente, foi esta manhã, em uma região conhecida como ponte do Zé Aranda, na MT-320, em Nova Santa Helena (123 quilômetros de Sinop) sentido Marcelândia. Duas pessoas que estavam na Volvo branca ficaram feridas, foram socorridas por uma ambulância e encaminhadas ao hospital. Não há informações sobre o atual estado de saúde delas.A versão apurada é que a carreta atingiu outra Volvo que estava na ponte e acabou caindo no rio. O cavalo mecânico ficou na água e como o rio não está com grande volume e profundidade não submergiu completamente. Já o primeiro vagão ficou entre o barranco e puxando o segundo que, por muito pouco, não tombou também.A Volvo estava carregada com soja e parte do primeiro vagão caiu na água. Alguns maquinários foram encaminhados para ajudar na retirada.