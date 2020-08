Carreta tomba e carga de grãos é saqueada em Alta Floresta

Um bitrem Volvo FH-540, ano 2013, cor vermelha, placa de Jaciara-MT, acabou tombando na madrugada de hoje, terça-feira (25), na rodovia MT-208, perímetro urbano de Alta Floresta.





O veículo de carga seguia sentido Alta Floresta/Carlinda, quando o motorista perdeu o controle e vindo a tombar o bitrem, que estava transportando uma carga de milho que segundo informações extraoficiais seria levada para um usina de álcool na região de Sinop.





O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 04h16 e esteve no local, fez o atendimento ao motorista de 24 anos, que estava sentado ao solo orientado e verbalizando, ele relatou dor na região da clavícula e na região do tórax, estava com escoriações na face e nos membros inferiores, sendo encaminhado ao hospital regional para cuidados médicos.





Carga saqueada





Na manhã de hoje, terça-feira (25), foi registrado um grande volume de pessoas realizando o saque da carga, relatos são de que pessoas de diversos níveis sociais estão no local recolhendo grãos, alguns até transportando em caminhonetes.





Até o momento não houve acionamento de nenhuma autoridade ao local para registro de ocorrência ou preservação do local.





O trecho onde ocorreu o tombamento foi sinalizado e o trânsito está fluindo normalmente, motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo local.