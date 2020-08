Cobra Cascavel é capturada em Alta Floresta e bombeiros fazem alerta

A cobra Cascavel – crotalus durissus -, é uma espécie de serpente venenosa, geralmente comum no cerrado, mas também em campos de pastagens e locais com muita pedra. Na região de Alta Floresta o registro de aparecimento desse tipo de animal era praticamente inédito até que nessa semana, na Vila Rural ao lado do bairro Vila Nova, um morador encontrou uma em sua casa.

Um acidente com cascavel pode ser fatal. O veneno desse tipo de cobra de acordo com estudos científicos, destrói as células do sangue das vítimas, causa lesões musculares, afeta os sistemas nervoso e renal. Na peçonha dessa serpente, há uma proteína que causa rápida coagulação, fazendo o sangue da vítima endurecer. Mas o morador que a encontrou, mesmo sem tantas habilidades a capturou, colocou dentro de um recipiente e a levou para o quartel do Corpo de Bombeiros.



Sargento Luiz Fábio salientou que foi o primeiro registro de captura desse tipo de animal pela Companhia, mas lembrou que mesmo a região não sendo endêmica, pode ter a espécie e é preciso que as pessoas, principalmente quem costuma acampar, andar em região de pedras, serras, pastagens, usem equipamentos de proteção.