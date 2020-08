Com brilho de Galhardo, Inter vence Atlético-GO e assume liderança

Sem Paolo Guerrero, com uma lesão grave no joelho que o afastará dos gramados até 2021, o Internacional teve em Thiago Galhardo, parceiro de ataque do peruano, o desafogo para derrotar o Atlético-GO por 3 a 0, no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (19), o Colorado resistiu cerca de meia hora com um jogador a menos às tentativas de pressão do Dragão, após a expulsão de William Pottker, substituto de Guerrero no ataque.





Os gaúchos chegaram à terceira vitória em quatro rodadas, com nove pontos. Resultado que ganhou importância especial após a derrota do Atlético-MG para o Botafogo por 2 a 1, que permitiu ao Colorado assumir a liderança da competição.





Já o Atlético-GO, que há uma semana surpreendeu o Flamengo e, no domingo passado (16), deixou o triunfo sobre o Sport escapar nos minutos finais, conheceu a primeira derrota na competição. A equipe goiana está com quatro pontos.





O Atlético balançou as redes logo aos seis minutos do primeiro tempo, com Matheuzinho, que encobriu o goleiro Marcelo Lomba. Só que, no momento em que foi lançado pelo volante Marlon Freitas, o meia estava impedido. Com auxílio do árbitro de vídeo, o gol rubro-negro foi anulado. Já aos 28, ao tentar afastar uma bola, o arqueiro do Colorado chutou em cima de Hyuri. A redonda explodiu no atacante do Dragão e passou rente à meta gaúcha.





Na etapa final, o Inter desencantou. Aos seis, o volante Damián Musto, de cabeça, fez o primeiro. Cinco minutos depois, o Colorado perdeu William Pottker, expulso por atingir o volante Edson no rosto. Mesmo assim, o time da casa conseguiu definir a partida. Aos 25, o meia Patrick acertou o travessão e, no rebote, Thiago Galhardo mandou para o gol. E aos 44, o atacante foi derrubado pelo goleiro Jean, do Atlético. O próprio Galhardo bateu e fechou o marcador.





Fonte: Agência Brasil