Corinthians supera Coritiba por 3 a 1 pelo Brasileirão

Na partida realizada na arena da equipe paulista o time paranaense ficou com um jogador a menos logo aos 15 minutos de partida, quando Yan Sasse deu uma cotovelada em Araos.





Aos 28 minutos o Corinthians tem a chance de abrir o marcador, quando Jô cobra pênalti marcado de forma duvidosa. O centroavante chuta, mas o goleiro Wilson pega. O juiz manda voltar, e o arqueiro volta a defender chute do atacante.





Mas, com um homem a mais, o time paulista continuou pressionando, e abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, com Léo Natel.





Porém, cinco minutos depois o Coritiba ensaia uma reação, quando Sassá marcou ao escorar cruzamento de Willian Matheus.





No entanto, o time paulista tomou conta da partida na etapa final e conseguiu virar com gols de Jô, aos 3 minutos, e de Gustavo Mosquito, aos 41.





Fonte: Agência Brasil