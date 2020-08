Cuiabá surpreende e vence América-MG fora de casa pela Série B

O Cuiabá saiu de Belo Horizonte com a vitória diante do América-MG nesta terça-feira (11), na Arena Independência. Na partida foi válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Dourado venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Rafael Gava no início do segundo tempo.

A primeira chegada foi do Cuiabá, aos nove minutos, com Yago. o atacante arriscou de fora da área, no entanto, o goleiro Airton fez ótima defesa e salvou. Aos 14, o América tentou responder com João Paulo. O lateral recebeu o passe de Matheusinho e cruzou na área. Entretanto, a bola saiu em tiro de meta.

Aos 35, nova oportunidade para os donos da casa, com Vitão, que arriscou de fora da área, mas a bola foi por cima do gol. Seis minutos depois, após cobrança de escanteio de Elvis, do Cuiabá, a bola sobrou com Jenison, que tentou o chute, mas Juninho conseguiu fazer o corte.

O Dourado saiu na frente logo aos quatro minutos, com Rafael Gava. Romário cruzou para Jenison, que não conseguiu o domínio, mas, na sequência, a bola sobrou para o meia, que mandou a bola para o fundo das redes. Afim de tentar o empate, aos oito, após cruzamento na área, a bola ficou com Felipe Augusto, que chutou, mas o goleiro João Carlos fez bela defesa.

Aos 23, o Coelho chegou de novo. João Paulo cruzou para Alê, mas o meia acabou isolando a bola. Em vantagem no placar, o Cuiabá teve a chance de ampliar aos 37, com Felipe Ferreira. Após receber o passe de Jenison, o meia não pegou bem na bola e foi apenas tiro de meta para o América. Já aos 41, Matheus Barbosa chutou, mas a defesa do Coelho fez o corte. Mesmo em casa, o Coelho não conseguiu a reação e saiu derrotado.

E agora?

Com o resultado, o Cuiabá agora tem quatro pontos e ocupa o quarto lugar na tabela de classificação. Já o América-MG segue com três pontos e caiu para a nona colocação.

O próximo compromisso do Coelho é contra o Operário-PR, na sexta-feira (14). A partida será no Independência, às 19h15. Enquanto o Dourado terá o CSA pela frente. O confronto será no sábado (15), no Rei Pelé, às 21h. Os confrontos são válidos pela terceira rodada da Série B do Brasileirão.

Fonte: MinutoMT