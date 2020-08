Cuiabá vence o Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro

Nesta terça-feira, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro , o Cuiabá recebeu o Confiança na Arena Pantanal e venceu por 1 a 0. Em jogo brigado, o Dourado conseguiu somar três pontos importantes para sua campanha.





A primeira etapa foi de domínio do Cuiabá, que teve mais posse de bola, mas foram poucas as chances claras para os dois lados. Com isso, a rede só foi balançar no segundo tempo. Aos nove minutos, Felipe Marques levantou a bola na área em cobrança de falta e Anderson Conceição subiu de cabeça para abrir o gol solitário da partida, que deu a vitória para o time da casa.





O resultado foi de grande importância para o Cuiabá, que agora chega a sete pontos e ocupa a terceira colocação do campeonato. Por outro lado, o Confiança ainda busca a sua primeira vitória e aparece com apenas um ponto ganho na 18ª posição.