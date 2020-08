Discussão em rede social: padre diz que criança vítima de abuso “gostava de dar”

O caso de uma criança vítima de abuso sexual registrado no estado do Espirito Santo gerou polêmica no município de Carlinda.





A menina além de abusada por anos, chegou a engravidar do tio, que acabou sendo preso.





A gravidez foi revelada no dia 7 de agosto, quando a menina foi ao hospital em São Mateus se queixando de dores abdominais. A menina relatou que começou a ser estuprada pelo próprio tio desde que tinha 6 anos e que não o denunciou porque era ameaçada.





A criança então passou por um procedimento e interrompeu a gestação em Recife (PE) nesta segunda (17). Ela estava na unidade desde domingo (16), quando iniciou o processo.





A prática do aborto gerou posicionamento contrário do padre Ramiro do município de Carlinda-MT, que chegou a usar termos chulos para defender o seu pensamento.





As postagens já foram apagadas do perfil do padre, mas moradores fizeram “prints” do conteúdo e encaminharam à imprensa.





O Padre Ramiro Perotto se posicionou fortemente em contrariedade ao aborto ocorrido legalmente pelo motivo da gravidez. Chegou a usar termos ofensivos, pejorativos e de baixo calão para se referir a criança.





Em suas postagens, já apagadas, Padre Ramiro afirmou que a criança estava gostando de ser abusada, que a mesma "gosta de dar" e que deveria assumir as consequências e criticou quem foi a favor do aborto.