Em aeroporto, São Paulo é recebido com protestos após derrota para o Vasco

São Paulo amarga mais um capítulo turbulento de sua recente história. Revoltados com os insucessos da equipe nos últimos anos, torcedores fizeram na noite deste domingo um protesto no retorno da delegação após a derrota para o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.





Em vídeos que circulam por redes sociais, é possível perceber a revolta da torcida principalmente com o diretor executivo Raí e o técnico Fernando Diniz. Os principais gritos foram de "Diniz,c.., pede demissão" e "Raí, pede para sair".





Toda a confusão ocorreu no Aeroporto de Guarulhos e a polícia foi chamada para escoltar o ônibus com a delegação tricolor. O São Paulo foi derrotado por 2 a 1 pelo Vasco, em seu primeiro revés no Brasileirão 2020, logo depois da estreia com vitória magra sobre o Fortaleza.





Fonte: Gazeta Esportiva