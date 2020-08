Em noite dos goleiros, Ceará e Grêmio ficam no empate pelo Campeonato Brasileiro

empataram em 1 a 1, no Castelão. Cléber abriu o placar para o Vozão, mas Thaciano deixou tudo igual. O nome do jogo foi Fernando Prass, que fez grandes defesas no primeiro tempo. Paulo Victor, goleiro do Grêmio, também teve grande atuação.





Com o resultado, o Grêmio chegou aos 4 pontos no Brasileirão e vai dormir em 3º lugar na tabela de classificação. Já o Ceará, segue sem vencer na competição e se encontra na 12ª colocação, com 1 ponto.





No sábado, o Grêmio recebe o Corinthians, em mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No dia seguinte, o Ceará vai enfrentar o Atlético-MG, no Mineirão, também pela 3ª rodada da competição nacional.





O jogo - Ceará e Grêmio fizeram um duelo movimentado no primeiro tempo. Com apenas 5 minutos de partida, Fernando Prass já precisou encaixar um chute forte de Orejuela de fora da área.





O Vozão respondeu dez minutos depois. Leandro Carvalho aproveitou o lançamento de Fernando Sobral, tabelou com Cléber e finalizou cruzado. Atento, Paulo Victor conseguiu fazer a defesa com o pé.





Aos 21 minutos, Prass precisou operar seu primeiro milagre. Pepê avançou em velocidade pela lateral e tocou para Isaque, que driblou a marcação e bateu à queima-roupa, mas o goleiro do Ceará defendeu em dois tempos.





No lance seguinte, Paulo Victor mostrou que também estava inspirado e salvou o Grêmio. Alyson ganhou de Orejuela na velocidade e cruzou rasteiro para Cléber. Mesmo de frente para o gol, o atacante não conseguiu superar o arqueiro tricolor.





Antes do Ceará abrir o placar, Fernando Prass executou mais três belas defesas. A primeira foi após um chute de calcanhar de Isaque, quase que em cima da linha. Já a segunda surgiu em uma finalização de dentro da área de Thaciano. No rebote, o goleiro alvinegro salvou o arremate de Alisson





No final da primeira etapa, Leandro Carvalho sofreu falta de Orejuela na lateral. O próprio se responsabilizou pela cobrança e cruzou na medida para Cléber, que desviou de cabeça e inaugurou o marcador do Castelão.





O ritmo do jogo caiu no segundo tempo. O Grêmio voltou do intervalo com mais dificuldades para criar boas jogadas de ataque, enquanto o Ceará parecia confortável com o resultado e apostava nos contra-ataques.





Justamente em seu pior momento no duelo, o time de Renato Gaúcho conseguiu buscar o empate. Aos 26 minutos, Pepê recebeu de Orejuela dentro da área e cruzou rasteiro para trás. Thaciano aproveitou e, de primeira, mandou no canto esquerdo de Prass.





Na única chance do Ceará na segunda etapa, Matheus Gonçalves parou em Paulo Victor. O meia recebeu um grande passe de Victor Jacaré dentro da área e finalizou na direção do gol, mas o goleiro saiu para defender e garantiu o empate.