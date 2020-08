Empresa altaflorestense fornece 42 tratores ao Governo de MT, equipamentos serão usados na agricultura familiar

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) recebeu nesta sexta-feira (14.08), a entrega técnica dos 42 tratores agrícolas adquiridos da Empresa Suprema Comércio de Máquinas Ltda.





O maquinário foi licitado em dezembro do ano passado e integra as 42 patrulhas agrícolas que serão entregues aos municípios para o fortalecimento da agricultura familiar.





O investimento conta com recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) no valor de R$ 4.895.383,10, e contrapartida do Governo do Estado de R$ 2.791.304,10, totalizando R$ 7.686.687,50 em investimentos.





Cada patrulha é composta por um trator agrícola 4x4 com potência de 110 CV (Marca CASE), uma carreta basculante com capacidade para seis toneladas e uma grade aradora com 18 discos de 28 polegadas.





Alta Floresta deverá receber uma patrulha.





O maquinário, destinado para uso exclusivo da agricultura familiar, faz parte do Programa 'MT Produtivo Patrulhas Agrícolas' e permanecerá estacionado no pátio do 10º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Ginásio Aecim Tocantins, até o final do período eleitoral, que terá início neste sábado (15.08). Entre as condutas vedadas à Administração Pública durante o período eleitoral, está a distribuição ou transferência de bens e recursos públicos, com exceção nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou aqueles destinados à execução de programas sociais.





“Temos trabalhado de maneira incansável para atender a todos os mato-grossenses, mas temos olhado de maneira muito especial, de forma mais sensível para aqueles que precisam de maior apoio do Estado para avançar. Estamos atentos aos nossos agricultores familiares e temos plena consciência de que a mecanização agrícola se tornou um dos principais aliados do agricultor na otimização dos resultados no campo”, definiu o governador Mauro Mendes.





Silvano Amaral, secretário da SEAF, destacou como uma importante conquista para a agricultura familiar.





“Quero agradecer a nossa bancada federal em nome de todas as famílias que serão beneficiadas com a entrega dos equipamentos. E dizer que sem o apoio de uma bancada forte e sem a sensibilidade de um grande líder, como é o governador Mauro Mendes, certamente não estaríamos hoje comemorando mais essa grande conquista da agricultura familiar de Mato Grosso”,





Entre as vantagens da mecanização do campo está o aumento significativo da produtividade, a facilidade no manejo da lavoura, o preparo adequado do solo para culturas específicas, e a economia de tempo em operações simples do dia a dia. A mecanização também é determinante na garantia de competitividade aos produtos da agricultura familiar. As patrulhas agrícolas serão destinadas para uso exclusivo da agricultura familiar e promoção das cadeias produtivas desenvolvidas no interior do Estado.