Fogo consome lavoura de algodão em fazenda do Grupo Scheffer em Mato Grosso

Um incêndio de grandes proporções consome uma lavoura na Fazenda Três Lagoas, em Sapezal (a 500 quilômetros de Cuiabá), na tarde desta sexta-feira (14). Na propriedade particular do Grupo Scheffer são plantados milho e algodão.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe do Núcleo de Campo Novo do Parecis está em deslocamento para a fazenda. Além disso, uma aeronave particular dá suporte no combate as chamas.

Moradores da região também estão mobilizados em busca de caminhão pipa para ajudar no controle do fogo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma densa fumaça se espalhando pela fazenda.

O grupo foi fundado por Elizeu Zulmar Maggi Scheffer na década de 80, quando veio para Mato Grosso com seus irmãos. A primeira safra foi feita em Rondonópolis, mas em 1993, com desejo de ter terras próprias, foi para Sapezal, onde sentiu que era o lugar para construção do Grupo Scheffer.

Pioneiro da produção de grãos no Centro-Oeste, o Grupo tem 115 mil hectares de área plantada, sendo 65 mil de soja, 33 mil de algodão e 20 mil de milho, além de 15 mil cabeças de gado. Elizeu é irmão do produtor Eraí Maggi e primo do ex-ministro da Agriculta e ex-governador de Mato Grosso, Blairo Maggi.