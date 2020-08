'Frente fria histórica' pode atingir o Brasil nesta semana

A partir desta quarta-feira (19), uma frente fria de importância histórica pode estar chegando ao Brasil. Que o fenômeno trará consequências inesperadas para o clima do país, os meteorologistas não têm dúvidas, mas o fato é que essa frente fria, em especial, poderá ter a mesma dimensão de massas polares históricas que atingiram o nosso país em 1955, 1963, 1975 e 1985.

Fenômeno tomará boa parte da América do Sul

A massa de ar frio se formou próximo ao Polo Sul e alcançou o continente, subindo pelo sul da Argentina. Massas de ar frio comuns, geralmente têm 1 quilômetro de espessura, indo da superfície até a atmosfera. A coluna de ar frio que chega ao Brasil hoje (19) tem 5 ou 6 quilômetros de espessura.

Devido a essas proporções, ela deve invadir grande parte do interior da América do Sul e do território brasileiro, podendo chegar até a Linha do Equador. O fenômeno vai derrubar as temperaturas até em regiões onde hoje registram temperaturas máximas próximas dos 40 ºC. O frio será sentido com bastante intensidade até no sul do Amazonas, em estados como Acre e Rondônia, e na região Nordeste.