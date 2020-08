Localizado corpo de homem que caiu de barco no rio Teles Pires

Foi localizado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (21), o corpo de Odair Thibes Guedes, 30 anos, ele havia se afogado no rio Teles Pires no último dia 19 de agosto, quando transportava dois turistas pela região da corredeira “Boca Quente 1”.



A embarcação em que ele estava acabou virando, os turistas que usavam coletes salva-vidas se salvaram, já Odair acabou sumindo nas águas do rio.



A informação da localização do corpo de Odair foi confirmada pelo proprietário de uma flutuante localizada no porto de areia. De acordo com “Bisteca” como é popularmente conhecido, o corpo flutuou a cerca de 100 metros de onde ele acabou se afogando.



O corpo foi levado a margem e agora é aguardado deslocamento da POLITEC e Polícia Civil ao local.