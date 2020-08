Luciano marca na estreia e São Paulo arranca empate contra o Bahia no Morumbi

Nesta quinta-feira, o São Paulo novamente apresentou um futebol pobre e empatou em 1 a 1 com o Bahia no Morumbi, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço saiu na frente na primeira etapa com Rossi e o Tricolor empatou com o estreante Luciano, aos 40 minutos do segundo tempo.

Mesmo com o empate, a situação de Fernando Diniz ainda é instável no clube do Morumbi. Apesar de ter sido bancado pelos dirigentes do Tricolor nos últimos revezes, a falta de reação da equipe dentro de campo e o mal desempenho frequentemente apresentado podem fazer com que a cúpula diretiva repense sobre a continuidade do trabalho do treinador.

Com o empate, o São Paulo chegou aos quatro pontos, na 13ª colocação do campeonato. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Sport, no domingo, às 19h, na Ilha do Retiro. Enquanto isso, o Bahia foi aos sete pontos e permaneceu na quarta posição. O próximo compromisso do Esquadrão do Aço será contra o Ceará, no domingo, às 20h, no Castelão.

O jogo – O São Paulo iniciou a partida pressionando a saída de bola do Bahia e, logo aos quatro minutos, teve uma grande chance de marcar. Igor Vinícius cruzou pela direita e, após bate e rebate na área, a bola ficou oferecida para Pablo, que se atrapalhou com a bola e finalizou para fora, perdendo grande chance.

O Bahia também buscava chegar ao ataque e teve pênalti marcado aos 16 minutos. Após consultar o VAR, o árbitro assinalou a infração de Igor Vinícius em Rodriguinho dentro da área. Na cobrança, Gilberto bateu no canto direito e Volpi saltou no canto direito, fazendo grande defesa e impedindo o gol.

No entanto, cinco minutos depois, o Bahia abriu o placar no Morumbi. Rodriguinho recebeu pela esquerda e fez belo lançamento nas costas da zaga encontrando Rossi. O atacante saiu na cara de Volpi e tirou com categoria do goleiro do Tricolor.

Antes do intervalo, o São Paulo até ensaiou uma pressão, porém sem efetividade. As duas melhores chances foram com Pablo, que cabeceou para fora e depois finalizou de fora da área acima do travessão.

No intervalo, Diniz promoveu a entrada de Luciano, que fez sua estreia pelo São Paulo. Mesmo com uma equipe mais ofensiva, foi o Bahia que chegou com mais perigo. Primeiro, Gilberto exigiu boa defesa de Volpi em chute rasteiro e cruzado. Na sequência, Elber quase marcou um gol olímpico em escanteio batido pela esquerda.

Reinaldo, em cruzamento que tomou direção do gol, e Vitor Bueno, que finalizou de esquerda de fora da área, obrigaram o goleiro Anderson, que havia entrado no lugar do lesionado Anderson, a fazer boas defesas. O Bahia respondeu no contra-ataque, com Élber saindo na cara do Volpi e finalizando em cima do arqueiro.

Mesmo não jogando bem, o São Paulo conseguiu chegar ao gol de empate aos 40 minutos. Após cruzamento de Reinaldo pela esquerda, Carneiro desviou de cabeça na primeira trave e Luciano mostrou oportunismo na segunda trave para deixar tudo igual. No último lance do jogo, Elber ainda acertou a trave em chute que contou com desvio de Daniel Alves.