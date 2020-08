Mato Grosso figura entre estados com queda de óbitos por Covid-19 

O consórcio nacional de veículos da imprensa apontou Mato Grosso como um dos dez estados brasileiros com queda no número de mortes pela Covid-19. A classificação foi divulgada na sexta-feira (14.08), durante exibição do Jornal Nacional, da TV Globo.

De acordo com o levantamento, 12 unidades federativas – isto é, a maior parte do território nacional – seguem em estabilidade de registro de óbitos. Já outros quatro estados brasileiros figuram em alta de mortes pelo coronavírus.



O Painel Interativo da Covid-19, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), demonstra que Mato Grosso notificou 214 mortes pela doença nos últimos sete dias (de 08.08 a 14.08); este número foi extraído na sexta-feira, com dados parciais do dia 14 de agosto.

A métrica aponta para uma queda de 39 óbitos em relação à semana anterior (de 01.08 a 07.08), na qual foram registradas 253 notificações.

Na sexta-feira (14), Mato Grosso chegou a um total de 2.336 óbitos ocasionados pelo vírus, sendo que 72,6% dessas ocorrências envolveram pacientes com algum tipo de comorbidade.

Conforme os dados oficiais, mais de 45% dos óbitos notificados em Mato Grosso são relativos aos pacientes entre 61 e 80 anos; 59,2% do total de notificações envolvem pessoas do sexo masculino.

Confira a classificação dos estados brasileiros no levantamento realizado pelo consórcio nacional de veículos da imprensa:



EM QUEDA

Mato Grosso

Acre

Roraima

Maranhão

Ceará

Rio Grande do Norte

Pernambuco

Alagoas

Espírito Santo

Rio de Janeiro



EM ESTABILIDADE

Amapá

Pará

Rondônia

Piauí

Paraíba

Sergipe

Bahia

Goiás

Mato Grosso do Sul

São Paulo

Paraná

Rio Grande do Sul

+ Distrito Federal



EM ALTA

Amazonas

Tocantins

Minas Gerais

Santa Catarina





Fonte: Ana Lazarini SES - Foto: Christiano Antonucci