Motorista em veículo irregular foge sem prestar socorro após acidente em Alta Floresta

Um acidente de trânsito registrado na manhã de ontem, quarta-feira (12), na rua Aracajú, bairro Cidade Alta em Alta Floresta deixou um motociclista de 23 anos gravemente ferido.





De acordo com ocorrência, o acidente envolveu uma Montana, branca e uma moto CG 160cc, preta.





O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional e precisou passar por cirurgia. Já o motorista do veículo foragiu do local sem prestar socorro.





Conforme o Corpo de Bombeiros, o motociclista estava com fratura fechada no membro inferior direito, escoriações no tórax e no membro superior direito, além de escoriações na face e suspeita de TCE (Traumatismo Cranioencefálico).





Os Agentes de Trânsito efetuaram o recolhimento do veículo até o pátio da 20ª CIRETRAN, uma vez que estava com documentação irregular desde 2015.





Devido ao condutor do veículo ter foragido e o motociclista estar em sala de cirurgia, não foi possível colher mais informações sobre como ocorreu o acidente.