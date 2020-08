Na UTI com 80% do corpo queimado, criança de um ano precisa de doações

Nickolas Souza Valério, de apenas um ano, teve 80% do corpo queimado, após a explosão de um fogão a lenha, na zona rural de Tangará da Serra (244 quilômetros de Cuiabá), no último domingo (16). Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), ele precisava de doação de sangue e conseguiu depois de uma campanha nas redes sociais.