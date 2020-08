Nova mortandade de peixes é registrada no rio Teles Pires

Centenas de peixes, de várias espécies, morreram no final de semana, no rio Teles Pires, em Sinop. Houve diversos relatos de pescadores que registraram grande quantidade de Piau, Matrinchã, Pacu, Curimba, Cachara, Tucunaré e outras espécies, boiando, mortos, nas proximidades do reservatório da usina.





Pescadores que foram pescar sábado (15) e ontem domingo (16), registraram imagens de muitos peixes mortos, de variados tamanhos e pesos, mortos às margens do rio. “É impressionante e muito triste”. “É preciso tomar providências”, descreveu um pescador, em vídeo. Ainda não é possível constatar quantas toneladas morreram.





Em nota, a Companhia Energética Sinop, concessionária da UHE Sinop, informa que, “em decorrência do período da seca, o reservatório teve redução do nível de água chegando próximo ao limite, sendo necessária a parada das unidades geradoras. Diante disso, foram observados espécies de peixes boiando ao longo do barramento da usina. Imediatamente, a companhia destinou equipes embarcadas para realizar a coleta das carcaças e sua correta destinação’.





“Essa alteração pode mudar momentaneamente o ambiente aquático próximo ao reservatório e pontualmente gerar impacto aos peixes. Vale ressaltar, porém, que esse tipo de manobra faz parte da operação de uma usina hidrelétrica e está prevista no licenciamento ambiental. As condições do local estão sendo observadas para avaliação das hipóteses do evento ocorrido, considerando os diversos aspectos envolvidos, para que se possa aplicar as ações cabíveis o mais rapidamente possível. A Companhia Energética Sinop reforça que cumpre a legislação e o licenciamento ambiental e preza pelo compromisso com o meio ambiente e com a geração de energia limpa e renovável”, expõe a empresa.





Fonte: Só Notícias