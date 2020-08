Padre que afirmou que criança vítima de abuso “gostava de dar” faz carta pedindo perdão

O Padre Ramiro Perotto, atualmente no município de Carlinda, após a repercussão negativa de comentários que fez em rede social acerca do caso da menina de 10 anos que era estuprada pelo próprio tio desde que tinha 6 anos e que não o denunciou porque era ameaçada, decidiu publicar uma carta pedindo perdão e se retratando.

Leia a cata abaixo:

Caríssimos. Eu, Pe. Ramiro José Perotto, pároco na Paróquia São Paulo Apóstolo, Carlinda, MT, venho por meio desta dizer-vos que assumo toda a responsabilidade de três postagens em meu Facebook sobre a defesa da vida, no caso do aborto ocorrido no último dia 17. As postagens foram excluídas por mim mesmo quando percebi inúmeros comentários que atacaram a minha defesa. Assumo a responsabilidade de ter proferido palavras desagradáveis, e justifico que compartilho da defesa da vida, nunca condenar e tirar julgamentos.