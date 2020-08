Polícia Civil cumpre 53 ordens judiciais em operação de combate a roubo de gado

Os mandados referentes a crimes de organização criminosa, roubo majorado e furto qualificado são cumpridos nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Acorizal, Jangada, Barra do Bugres e Nova Mutum.





Entre os alvos está um policial militar da ativa e sendo o cumprimento da ordem judicial contra ele acompanhada pela Corregedoria da Polícia Militar.





As investigações da Derf Cuiabá iniciaram há aproximadamente um ano, devido a complexidade dos trabalhos na zona rural. De acordo com os levantamentos, a atuação da organização criminosa causou um prejuízo de mais de R$ 3 milhões para as vítimas.