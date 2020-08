Prefeitura contrata leitos de UTI em hospital por R$ 5 milhões e compra kit´s COVID

A Prefeitura de Alta Floresta, sob o médico Asiel Bezerra, fechou contrato de R$ 5,2 milhões com um hospital particular para, durante seis meses, disponibilizar leitos em unidades de terapia intensiva adulto e leitos clínicos de enfermaria a pacientes do SUS com sintomas do coronavírus.





Também por dispensa de licitação, o prefeito autorizou compra do chamado kit-covid, com 18 mil cápsulas de Cloroquina de 500mg, 20 mil de Ivermectina 6mg e 60 mil de Sulfato de Zinco 50mg, totalizando R$ 110,6 mil.





Cidade pólo do Nortão, Alta Floresta não está entre os 10 municípios com maior número de casos de Covid-19 em Mato Grosso.





De acordo com o executivo o Hospital coloca a disposição da secretaria de Estado de Saúde 10 leitos de UTI, 10 leitos clínicos e 20 leitos clínicos de retaguarda.





Todas as despesas serão custeadas pelo Governo Federal e Governo de Mato Grosso. Com a parceria o hospital passa a atender regulação do estado para Covid-19.