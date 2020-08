Produtor lamenta morte de pirarucu ‘de estimação’ com 14 anos e mais de 2 metros

O produtor rural Gilberto Eberhardt estava fazendo reparos no açude da propriedade em Lucas do Rio Verde (MT), no último fim de semana, quando se deparou com uma cena triste: um gigante pirarucu de mais de 2 metros de comprimento apareceu morto, na superfície da água.









Segundo ele, o peixe foi um dos dois exemplares colocado no açude 14 anos atrás. Eberhardt conta que o bichão, tratado com muito carinho, era uma das atrações da propriedade. Um verdadeiro “pirarucu de estimação”.





“Eu não sei se ele engasgou com algum pintado, porque não deu para ver dentro da barriga dele, mas pode ter furado porque escureceu a barrigada”, questiona o produtor.





Uma vez fora d’água, foi possível ter a verdadeira dimensão do pirarucu: 2,28 metros e 120 quilos de peso. “Agora ficou o outro [exemplar], que dá a metade desse e deve ter uns 40 quilos”, afirma.





O gigante das águas vai permanecer como atração da propriedade, mesmo sem estar mais no açude. “Consegui tirar todo o couro e a cabeça, e vou ver se consigo empalhá-lo, porque ele é muito lindo e agora vai ficar na parede como um troféu”, disse Gilberto Eberhardt.