Seciteci oferta 1.600 vagas gratuitas para dois cursos profissionalizantes, vagas em Alta Floresta

Desde segunda-feira (17), a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) inicia as inscrições para os cursos gratuitos de Operador de Computador e Promotor de Vendas, promovidos na modalidade de ensino à distância (EAD). Ao todo, serão ofertadas 1.600 vagas. As inscrições irão ocorrer até o dia 28 de agosto e podem ser feitas AQUI





O secretário da Seciteci, Nilton Borgato, lembra que no primeiro semestre deste ano, foram ofertadas 650 vagas dos dois cursos por meio de uma parceria com o governo federal. “Na ocasião, recebemos quase cinco mil inscrições e devido à essa grande demanda, nos reunimos com a equipe técnica e decidimos ampliar esse atendimento, agora com recursos próprios da Secretaria”, informou o gestor.





Segundo ele, a idéia é capacitar o maior número de profissionais para o mercado de trabalho, diminuindo as desigualdades sociais e ampliando a geração de emprego e renda no Estado.





Os cursos, que são de Formação Inicial e Continuada (FIC), com carga horária de 160 horas cada, serão ministrados em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA).





As turmas terão 50 alunos e serão coordenadas por oito Escolas Técnicas do Estado (ETE) – Cuiabá (6 turmas, sendo 3 para cada curso), Sinop (4), Rondonópolis (10), Alta Floresta (2), Barra do Garças (2), Lucas do Rio Verde (2), Tangará da Serra (2) e Diamantino (2).





O secretário adjunto de Educação Profissional e Superior da Seciteci, Stephano do Carmo, reforça que neste momento de isolamento social devido à pandemia da Covid-19, os cursos EAD se tornaram ainda mais necessários para a qualificação profissional.





“Vivemos um momento de crise causada pela pandemia, por isso a sociedade teve que se adequar aos novos formatos de convivência social e também de estudos, que é uma excelente maneira de ocupar o tempo de forma produtiva, e o EAD se tornou fundamental neste processo. A Secitec vai de encontro a esta demanda, beneficiando centenas de pessoas, por meio destes cursos profissionalizantes”, diz ele.





A Seciteci divulgará a lista com as matrículas deferidas no dia 2 de setembro. A previsão para o início das aulas é dia 8 de setembro. Os alunos receberão certificados após a conclusão do curso. O edital pode ser acessado AQUI





