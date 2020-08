Sertanejo é internado com 50% do pulmão prejudicado por coronavírus

Mais um cantor sertanejo foi infectado pelo coronavírus, mas, desta vez, a situação é grave.



Cauan, de 36 anos, que faz dupla com Cleber, foi internado após uma forte febre e de testar positivo para a doença, em um hospital em Goiânia.



Segundo boletim médico, o cantor está com 50% do pulmão comprometido pela doença. A mulher dele, que é asmática, também está com coronavírus, mas não teve sintomas graves até então.



A equipe do sertanejo informou que Cauan começou a sentir sintomas do coronavírus na última sexta-feira (7), quando teve febre e dores no corpo. Na segunda-feira (10), o cantor fez o exame e, no dia seguinte, teve a confirmação da doença.



Cauan está internado desde quarta-feira (12), após ter uma febre "altíssima".



Ao voltar ao médico e realizar exames, os profissionais descobriram que o pulmão do cantor estava comprometido em mais de 50%, segundo o empresário. O último boletim médico, divulgado neste sábado (15), diz que o cantor teve uma piora clínica em seu estado de saúde.



Entre os sertanejos que testaram positivo recentemente para o coronavírus estão Zé Neto, que faz dupla com Cristiano e a dupla Bruno e Marrone.