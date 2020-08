Sobe para 170 o número de casos ativos da COVID-19 em Alta Floresta e 440 recuperados

O Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (Covid-19) e Secretaria Municipal de Saúde informaram no início da noite de ontem, terça-feira (11) por meio do boletim epidemiológico local diário, os números de casos acompanhados pela saúde municipal.



No momento são 207 casos suspeitos. Já casos ativos confirmados subiram para 170, a maioria 95, são do sexo masculino e 75 do sexo feminino. O boletim também aponta que 440 pessoas que contraíram o vírus, estão recuperadas.



No hospital regional existem oito pessoas internadas, sendo três casos positivos moderado, um suspeito grave quatro pacientes de outros municípios.



Já em unidades privadas existem cinco pessoas internadas, três positivos moderado e outros dois pacientes de outro município.



A saúde municipal também aponta para três transferências para outras unidades de saúde, Alta Floresta registra até o momento 16 mortes em decorrência da COVID-19.



O maior número de casos ativos está concentrado nos seguintes locais: Boa Nova (15), Lar dos Idosos (12), Cidade Alta (10) e setor F (09).







