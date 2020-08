‘The Voice Brasil’ terá versão para participantes com mais de 60 anos

Depois de ter uma versão para crianças e uma para adultos, o reality musical ‘The Voice Brasil’ terá uma edição dedicada somente a participantes com mais de 60 anos. A revelação foi feita por Boninho, diretor da Globo.





“Você tem 60+ e canta muito? Um ‘Voice’ especial pra você está chegando. Logo, inscrições”, escreveu Boninho no Instagram.





As inscrições devem ser abertas em breve e a seleção deve ocorrer nos mesmos formatos da próxima edição dos adultos –que começa em outubro–, por meio de conversas e shows virtuais por conta da pandemia.





De acordo com o UOL, é provável que um novo apresentador seja chamado para o posto, já que Tiago Leifert está comprometido com o “BBB”.





Na nova temporada da versão adulta, a cantora Ivete Sangalo deixou a cadeira de técnica, sendo substituída por Carlinhos Brown. Iza, Lulu Santos e Michel Teló seguem como jurados do reality show.





“The Voice Kids”





A quinta temporada do “The Voice Kids” será retomada no dia 13 de setembro. A edição deste ano foi paralisada em março devido a pandemia do coronavírus. O reality musical terá um esquema de shows em casa. A final está marcada para 11 outubro.