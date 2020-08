Tornado deixa 16 feridos e mais de 800 desabrigados em Santa Catarina

Um tornado atingiu o estado de Santa Catarina nesta sexta-feira (14) e deixou um rastro de destruição em ao menos seis municípios. Segundo informações preliminares da Defesa Civil, são 16 feridos, 830 desabrigados e 115 desalojados. Chove forte em toda a região.





De acordo com a Defesa Civil, 4.245 unidades habitacionais foram afetadas, além de 65 instalações particulares e outras 40 públicas. Mais de 5% das unidades consumidoras estão sem energia elétrica.





Em Água Doce, 700 imóveis tiveram o telhado atingido com a ventania e outras 25 casas ficaram destruídas. Imagens mostram queda de árvores sobre vias e carros, caminhões tombados e o centro da cidade devastado, com muitos fios expostos, vidros de estabelecimentos quebrados e entulho. Na cidade, 11 pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave.





Em Catanduvas, 235 casas foram destelhadas e duas ficaram destruídas. Em Ibicaré, duas igrejas e dois pavilhões foram danificados com a passagem do tornado, que atingiu três comunidades do interior.





O município de Tangará foi fortemente atingido e 90% das casas foram danificadas. Em todos os bairros houve destelhamento, inclusive em empresas. Em Vargem Bonita, a mesma destruição foi verificada em cerca de 1.300 casas.





A chuva é forte na região e há previsão de novos temporais ao longo do fim de semana. O oeste do estado é o mais atingido. Em Santa Rosa de Lima, em cinco horas, choveu 71 milímetros. Em Petrolândia, foram outros 66 milímetros entre 21h de sexta (14) e 2h deste sábado (15).





A Defesa Civil está recebendo itens de doação para ajuda humanitária aos desabrigados.