Vasco bate Ceará, segue 100% e assume liderança do Brasileiro

O Vasco continua com o ótimo início de Campeonato Brasileiro e venceu por 3 a 0 o Ceará, nesta quinta-feira, no Castelão. Com o resultado, os cruzmaltinos chegam a nove pontos, com 100% de aproveitamento e assumem a liderança da Série A. Já os cearenses permanecem com apenas dois, ainda sem vencer na competição.



O primeiro tempo foi disputado sem muita emoção. O Ceará teve mais posse de bola, mas não assustou o Vasco. Somente no segundo tempo, os cruzmaltinos melhoraram e chegaram aos gols com Germán Cano, Fellipe Bastos e Ribamar.



Na próxima rodada, o Vasco recebe o Grêmio, neste domingo, em São Januário. No mesmo dia, o Ceará enfrenta o Bahia, no Castelão, na reedição da final da Copa do Nordeste.



O jogo – O Ceará começou a partida pressionando a saída de bola do Vasco. Os donos da casa tinham mais posse de bola, mas não conseguiam passar pela marcação cruzmaltina. Na melhor chance criada pelos cearenses, Lima chutou de fora da área, mas Fernando Miguel fez defesa segura.



O Vasco só chegou ao ataque aos 18 minutos. Benítez foi lançado, entrou na área, mas não cruzou para Cano nem finalizou qualidade ao gol. A chegada foi a única dos visitantes durante a maior parte do primeiro tempo. A outra foi uma falta cobrada na área que ninguém finalizou.



O Ceará seguia com o controle da posse de bola. No entanto, os donos da casa só chutavam de longe e não levavam perigo aos cariocas. Com isso, o duelo permaneceu empatado até o intervalo.



No segundo tempo, o panorama da partida continuou o mesmo. O Ceará continuava com a vocação ofensiva, mas sem entrar na área cruzmaltina. O Vasco seguia tendo muitos erros de passe e não finalizava. Só que na primeira oportunidade, o Vasco abriu o placar no Castelão. Luiz Otávio errou na saída de bola e e viu Benítez tocar para Andrey na área. O volante rolou para Germán Cano chutar para rede.



O Ceará foi obrigado a aumentar a busca pelo ataque após o revés. Os donos da casa assustaram aos 25 minutos. Leandro Carvalho aproveitou cruzamento e cabeceou com perigo. Já aos 30, os donos da casa quase empataram quando Rafael Sóbis foi lançado, entrou na área e tocou na saída de Fernando Miguel. No entanto, a bola bateu caprichosamente na trave



Aos 32 minutos, em um contra-ataque rápido, o Vasco chegou ao segundo gol. Talles Magno tocou para Fellipe Bastos, que acertou belo chute, sem chance para Fernando Prass. O novo revés foi sentido pelo Ceará, que mesmo buscando pressionar, não tinha mais força para buscar o resultado. O Vasco passou a administrar o jogo, mas ainda tiveram tempo para completar o marcador nos acréscimos, com Ribamar, para dar números finais no Castelão.

