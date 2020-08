Vasco estreia no Campeonato Brasileiro com vitória sobre o Sport

O Vasco fez valer o mando de campo na estreia e venceu por 2 a 0 o Sport, nesta quinta-feira, em São Januário. Com o resultado, os cruz-maltinos chegaram aos três pontos no Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos seguem com a mesma pontuação dos cariocas, mas com dois jogos.





O destaque da partida foi o volante Fellipe Bastos, que marcou os dois gols do Vasco, ainda no primeiro tempo.





Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o São Paulo neste domingo, em São Januário. No mesmo dia, o Sport encara o Atlético-GO, em Goiânia.





O jogo – A partida começou com as duas equipes voltadas ao ataque. O Sport criou a primeira chance logo aos dois minutos, em chute de Willian Farias que parou Fernando Miguel. Em seguida, Cano foi lançado e chutou com perigo, pela linha de fundo.





Só que os donos da casa passaram a ter o domínio e abriram o placar aos oito minutos. Benítez fez boa jogada e cruzou rasteiro. O goleiro Maílson espalmou para frente, no pé de Fellipe Bastos, que apenas tocou para a rede.





Depois do revés, o Sport assumiu o controle do jogo. Os visitantes tinham mais posse de bola e pressionavam o Vasco, que não conseguia encaixar os contra-ataques. Os pernambucanos chegavam com facilidade próximo da área vascaína, mas erravam muito no último passe.





Mesmo não tendo uma boa atuação após o gol, o Vasco quase chegou ao segundo, novamente com Fellipe Bastos, aos 29 minutos. O volante cobrou falta de longa distância e acertou a trave de Maílson. Só que aos 31, na falta seguinte, Fellipe Bastos não perdoou. O Cruz-Maltino bateu com categoria e viu a bola bater na trave, mas ir para a rede.





No segundo tempo, o Vasco voltou melhor e teve duas chances para ampliar a vantagem. Primeiro, Benítez chutou com perigo, depois foi a vez de Fellipe Bastos assustar Maílson.





Os visitantes só assustaram aos 20 minutos, falta cobrada por Bruninho. Depois, foi a vez de Igor Maidana aproveitar escanteio e cabecear sobre o travessão. O susto fez o Vasco melhorar a marcação. Com isso, os cruz-maltinos impediram o Sport e criar novas oportunidades.





O panorama da partida seguiu até os minutos finais. Somente aos 40 minutos, os visitantes acertaram a trave, em cabeceio de Bruninho. Só que o Vasco conseguiu manter a vantagem para sair de campo com a vitória em São Januário.