Adolescente de 15 anos morre com tiro acidental de espingarda no queixo após deixar arma cair

Conforme as informações do boletim de ocorrências, o menino estava pescando com o avô no momento do ocorrido. Ele portava uma espingarda calibre .22 e, ao colocar alguns objetos na carroceria de uma picape, o menor deixou a arma cair, ocasionando o disparo acidental.





O disparo atingiu o queixo do adolescente. Desesperado, o avô levou o menino até o Programa Saúde da Família (PSF) de União do Norte, mas Deivid morreu antes de chegar a unidade.





O avô foi conduzido juntamente com a arma para a delegacia de polícia civil de Peixoto de Azevedo. O sepultamento do menor ocorreu na manhã desta terça-feira (08).





Deivid era estudante do 9º ano da escola municipal Darcy Ribeiro.