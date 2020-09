Alta Floresta pode ter seis candidatos a prefeito

A partir de terça-feira, dia 14 de setembro, o município de Alta Floresta poderá conhecer o primeiro nome a ser anunciado como candidato a prefeito. Mas o município que há duas gestões é administrado pelo emedebista Asiel Bezerra poderá ter pelo menos seis candidatos a chefe do executivo.

O PSDB por meio do ato político a acontecer em um galpão no Residencial da Mangueiras, poderá confirmar e oficializar o primeiro nome. É do empresário e líder Tucano Chico Gamba a prefeito. Resta saber quem será o vice já que o acordo para uma pesquisa juntando vários partidos teria sido quebrado ainda na semana passada.

Já no dia 15, terça-feira, o Partido dos Trabalhadores realizará sua convenção. O partido, sem alianças praticamente até essa semana, não descarta montar uma chapa pura e o nome articulado como pré-candidato a prefeito até agora é do ex-vereador e ex-secretário de educação, Rogério Colicchio à sucessão municipal.





Além do Partido dos Trabalhadores que poderá disputar uma eleição praticamente sem alianças, outro partido a ter candidato e com chapa pura poderá ser o Partido Liberal. Edinho Paiva, que tem disputado as últimas eleições, já tem divulgado em redes sociais que está definido o nome e que só dependerá agora da oficialização na convenção que acontecerá dia 15. Como vice, Paiva tem o empresário Márcio Miguel.





MDB aposta em Robson Silva





No dia 16 de setembro, quarta-feira, está marcada a convenção do MDB. O partido poderá confirmar no evento, o nome do ex-prefeito Robson Silva como cabeça de chapa. Mas o escolhido a vice até esta sexta-feira ainda não tinha sido anunciado. O partido tenta no final de semana fechar alianças.





PDT com Dida Pires





Nesta mesma data também acontecerá a convenção de outros partidos como Cidadania e PDT. É nessa ocasião que o vereador Dida Pires, um dos mais experientes do Município, poderá ser nomeado como candidato pedetista e tendo como vice a ex-prefeita de dois mandados, Maria Izaura, hoje no Cidadania.





Delegado Vinícius no Podemos