Alta Floresta: seis candidatos a prefeito confirmam registro junto a Justiça Eleitoral

O prazo para a apresentação de pedidos de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral terminou ontem sábado (26).



Por causa das dificuldades enfrentadas por partidos e coligações para fazer a transmissão de arquivos pela internet, desde o início da semana, a entrega dos registros fisicamente estava permitida pela Portaria nº 704, assinada pelo presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso.



Virtualmente, o prazo para a documentação terminou às 8h de ontem, mas presencialmente o requerimento poderia ser feito até as 19h.



Em Alta Floresta seis candidatos confirmaram registro para disputar a prefeitura Municipal, são eles:



Chico Gamba 45 – PSDB – Coligação Pra Frente Alta Floresta (PSDB / PSD / PSC)



Delegado Vinicius Nazario – 19 – PODEMOS – Coligação Um Novo Tempo (REPUBLICANOS / PODE / PSL)



Dida Pires – 12 – PDT – Coligação União e Trabalho: O Futuro em Nossas Mãos (PDT / CIDADANIA)



Luiz Araújo – 11 – PP – Coligação Precisamos Arrumar a Casa (PP / PATRIOTA)



Robson Silva – 15 - MDB



Rogério Colicchio – 13 – PT



Edinho Paiva desistiu do registro de candidatura ao cargo de prefeito, em redes sociais informou que declinou da decisão e irá disputar uma vaga ao poder legislativo.



Neste ano de 2020 conforme o sistema Divulgacand da Justiça Eleitoral, 163 pessoas se candidataram para concorrer a uma das vagas no poder legislativo de Alta Floresta.



Por causa da pandemia, as eleições municipais de 2020 tiveram o calendário alterado por meio de emenda constitucional aprovada pelo Congresso. O primeiro e o segundo turnos estão marcados para os dias 15 e 29 de novembro, respectivamente.



Fonte: Notícia Exata