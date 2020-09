Bolão e 3 apostas ganham mais de R$ 273 mil na Mega-Sena em Mato Grosso

Os apostadores sortudos são de Alta Floresta, Cuiabá, Paranatinga e Rondonópolis. Juntos ganharam mais de R$ 273 mil com 5 acertos Mega-Sena, no sorteio que ocorreu último final de semana, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP).





De acordo com detalhamento, em Rondonópolis o prêmio foi de mais de R$ 156,1 mil que será dividido em três pessoas que apostaram na modalidade bolão. Já as outras três apostas ganharam individualmente mais de R$ 39 mil de forma simples.





Duas pessoas ganham o prêmio principal de R$ 47,1 milhões. Agora, próximo será nesta quarta-feira e estimativa já está em R$ 2,5 milhões.