Carlinda: três candidaturas a prefeitura são registradas, 53 devem concorrer a câmara

Com o fim do prazo para o registro de candidaturas estipulado pela Justiça Eleitoral, ocorrido ontem sábado (26) confirmaram registro os seguintes candidatos:



André Prado - 13 - PT





Carmen Martines – 25 DEM - Coligação A Força do Povo de Carlinda (DEM / PSC / PP)



Professor Jacó – PSB – Coligação Juntos por Carlinda (PSB / PL)



Bens Declarados:

Dos três candidatos que registraram documentos na Justiça Eleitoral, a atual prefeita Carmen Martines, que concorre a reeleição é a que tem maior patrimônio, declarou mais de R$ 2,8 milhões em bens. Em 2016 quando disputou as eleições e ganhou, a candidata Carmen Martines declarou patrimônio de R$ 1.943.212,10.



Vereadores:

Conforme o Divulgacand da Justiça Eleitoral, neste ano de 2020, 53 pessoas registraram candidatura para disputar uma vaga na câmara municipal de Carlinda.



Todas as candidaturas aguardam julgamento da Justiça Eleitoral.