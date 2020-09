Circuito Mato-grossense de Motocross será no próximo mês em Colíder

A etapa única do Circuito Mato-grossense de Motocross será entre os dias 10 e 11 de outubro, em Colíder (156 quilômetros de Sinop), sem a presença de público para evitar a disseminação do novo Coronavírus. Serão R$ 20 mil em premiação. Vários pilotos de outros estados já confirmaram presença.





Os competidores terão que cumprir, obrigatoriamente, as medidas de segurança como box com distanciamento social, uso de máscara e álcool gel, aferição de temperatura e apenas três pessoas por equipe.





O presidente da Liga Independente de Motociclismo do Estado de Mato Grosso (Limmt), Fábio Furlaneto, disse, ao Só Notícias, que “será uma prova diferente, como campeonato americano, de forma único, respeitando as medidas estabelecidas pelos órgãos de saúde”. Mais de 200 competidores são esperados.





As categorias do campeonato serão MX Mirim, MX Juvenil, MX F, MX 230, MX Júnior Master Nacional, Mx Força Livre, MX Master Light Importada, MX Júnior Master importada, MX Intermediária Importada MX 4, MX 3MX 2 e MX 1. Os treinos serão sábado (10) e as provas no domingo (11) com transmissão pelo Facebook da Limmt.