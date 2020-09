Ex-presidiário morre após trocar tiros com a Polícia em Alta Floresta

Um ex-presidiário de 28 anos acabou morrendo na noite de ontem, sexta-feira (11), após troca de tiros com a Polícia Militar, o fato ocorreu por volta das 23h30 durante uma tentativa de roubo frustrada em uma residência.





De acordo com ocorrência, a vítima de 58 anos informou que chegou em sua casa na rua A-5, região central e deparou com o portão aberto e uma pessoa dentro de sua residência.





Na ocasião, o suspeito apontou uma arma para a vítima e ordenou que ele saísse do local.





Com base nas informações a PM foi a residência e encontrou o portão aberto e um veículo Gol, prata, estacionado a alguns metros da residência.





Ao adentrar no imóvel, a Polícia identificou que o suspeito se encontrava aos fundos da residência, ele veio em direção de dois policiais que se encontravam no lado esquerdo da casa com arma em punho tentando identificar quem o iluminava com lanternas, no instante que constatou que eram policiais ele apontou a arma em direção dos policiais, estes efetuaram um disparo contra o suspeito.





O rapaz correu para o lado direito da residência, onde visualizou outros dois policiais e efetuou um disparo de contra os policiais, que revidaram.





Após a troca de tiros, o suspeito pulou o muro lateral caindo dentro do quintal de uma kit net, sendo acompanhado pela rua, durante a perseguição, o rapaz apontava arma contra os policiais.





Após pular o muro de uma residência, o suspeito foi localizado deitado e com ferimento. O Corpo de Bombeiros realizou o socorro do suspeito até o pronto socorro do Hospital Regional onde acabou falecendo.





Em varredura ao veículo do suspeito fora encontrado uma espingarda calibre 24 cano duplo, sem cartuchos, uma faca com bainha e documentos do suspeito.





Histórico Policial





Ao promover checagem no sistema a PM identificou que o rapaz possui passagens por: furto, roubo, lesão corporal, roubo, depredação e disparo de arma de fogo.





Em buscas pelo trajeto percorrido pelo suspeito foi encontrado um revólver calibre 38, duas munições intactas em seu interior e uma munição deflagrada.





No bolso do suspeito foi encontrado um relógio de propriedade da vítima.





Esteve no local a POLITEC que efetuou a coleta de capsulas e perícia técnica do local.





