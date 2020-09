Felino raro, ‘parente do Puma’, é flagrado por armadilha fotográfica em fazenda em Sinop

O médico veterinário Luís Fernando Sguissardi conseguiu flagrar um puma yagouaroundi (conhecido como gato-mourisco), em uma das suas armadilhas fotográficas, que é ativada por um sensor de movimento. O registro foi feito numa fazenda, localizada a cerca de 25 quilômetros do centro de Sinop, no último domingo e divulgado no canal no “Click Selvagem”.





Sguissardi explicou, ao Só Notícias, que gato-mourisco é um animal muito raro e esse é um dos primeiros registros dele na região. “Já foi encontrado no Rio Grande do Sul e São Paulo. Aqui (em Mato Grosso) nem sabia que existia esse bicho. É parente do Puma”.





No mês passado, na mesma região uma onça parda de porte adulto foi flagrada pela armadilha fotográfica. A conscientização da população na preservação da fauna e flora, diversos animais selvagens são flagrados nas fazendas próximas ao município.





Nos últimos meses, os flagrantes dos animais exóticos e em extinção da floresta tem aumentando nas propriedades. Algumas espécies como queixada, catetos, pacas, cutias, tatu canastra, tamanduá bandeira, macacos aranha e antas também tem aumentando de tamanho. Com isso, alguns predadores que buscam pelo alimento são flagrados nas câmeras de trilha.





O trabalho feito pelo veterinário é para conscientização da população na preservação das florestas e de todos os animais que habitam tornado frequentes a captura.