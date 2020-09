Hidrelétrica de Sinop é multada em R$ 36 milhões por morte de peixes

A Usina Hidrelétrica de Sinop foi multada em R$ 36 milhões por conta da mortandade de peixes registrada no município na segunda quinzena de agosto. À época, diversos vídeos flagraram vários espécimes aquáticos mortos.





A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) divulgou nesta sexta-feira que a usina foi multada. De acordo com a pasta, a sanção inicial foi de R$ 6 milhões por conta de a hidrelétrica operar em desacordo com a licença, acrescidos de R$ 6 milhões por falta de adoção das medidas de precaução. Além disso, outros R$ 24 milhões foram acrescidos pelo fato de o empreendimento ser reincidente na prática criminosa.





Informações da Sema apontam que, de acordo com a perícia, a morte dos peixes foi causada por conta de problemas relacionados às manobras das comportas e dos hidrogeradores, uma vez que nenhuma alteração foi encontrada na água do local. A Sema solicitou estudos de viabilidade técnica para diversas medidas de mitigação, como implantação de sistema de repulsão de peixes, canal lateral para atração e transposição dos peixes, dentre outros.





O empreendedor deverá contratar consultoria externa qualificada para estabelecimento de novas regras operacionais. A Sema também solicitou a contratação de auditoria independente para acompanhar a operação e regras definitivas para funcionamento do empreendimento.





A usina também deverá realizar e apresentar quinzenalmente leitura do perfil vertical do reservatório, com medição de metro a metro, de parâmetros de qualidade da água.





Fonte: https://www.gazetadigital.com.br/editorias/judiciario/hidreltrica-de-sinop-multada-em-r-36-milhes-por-morte-de-peixes/628323