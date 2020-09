Mãe faz apelo para conseguir cirurgia para o filho com má-formação no crânio e no coração

Há cerca de 20 dias, Lucineia Pereira Gomes deu à luz a Enthony Alessandro Pereira Lopes, que nasceu com má-formação no cérebro e no coração. Ele precisa passar por uma cirurgia com um especialista, mas em Mato Grosso não há profissional disponível. Com ajuda da Defensoria Pública, ela tenta levar o recém-nascido para outro estado.

Lucineia conta que fez várias ultrassonografias e nenhuma delas apontou a má-formação. No entanto, no último exame realizado com 37 semanas de gestação, ela descobriu as complicações. O médico não sabia ao certo o que Enthony tinha, porém o problema atingia também o coração. De Tapurah, Lucineia teve que ser encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso e no dia 19 de agosto, Enthony nasceu de uma cesariana.



“Fizeram os exames da cabeça e viram que ele tem uma má-formação chamada craniossinostose complexa. No dia 24 encaminharam o processo para a Defensoria Pública solicitando uma transferência para UTI de Cuiabá”, explica a mãe.



Devido a má-formação no coração, uma válvula está sendo usada para impedir a morte do recém-nascido, que luta contra o tempo. “A princípio, a resposta da Defensoria é que está aguardando a resposta dos hospitais fora do estado que possam fazer esse tipo de cirurgia”, acrescenta.



“Estou tentando um meio de salvar a vida de meu filho e como mãe estou desesperada, pois não sei quanto tempo ele tem. O quadro dele hoje se agravou. Ele está precisando da ajuda de um capacete de oxigênio e respirando com dificuldades”, finaliza.



Doações também podem ser feitas pela contas abaixo:



BANCO DO BRASIL

AG: 4009-6

CP:12950-0

LUCINEIA PEREIRA GOMES

CPF: 03746764106

TELEFONE: (66) 99607-9971