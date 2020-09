Morre zootecnista que teve quase 100% do corpo queimado ao tentar apagar incêndio em fazenda

Morreu na madrugada desta quarta-feira (09), o zootecnista Luciano da Silva Beijo, de 36 anos, que teve quase 100% do corpo queimado durante um incêndio em uma fazenda às margens da BR-070, nas proximidades da Serra do Facão em Cáceres (220 quilômetros de Cuiabá), no último domingo (06). O homem tentava conter as chamas, quando foi surpreendido pelo vento, caiu enquanto tentava correr e acabou atingido.