Motociclista sofre fraturas após acidente em Alta Floresta

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 20h30 de ontem, quinta-feira (10), no trevo São Cristóvão, acesso da rodovia MT-208 ao perímetro urbano de Alta Floresta.





Na ocasião, um motociclista de 20 anos, que conduzia uma moto Bros, 160cc, preta com placa de Castanheira-MT, acabou sofrendo fraturas no fêmur e patela (rótula) do joelho esquerdo, ele passou por procedimento cirúrgico após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, as informações foram prestadas por familiares a PM de Alta Floresta.





O acidente envolveu a motocicleta e também um caminhão, branco, com placas de Sinop, que era conduzido por um homem de 31 anos.





O local do acidente, o condutor do caminhão relatou que trafegava na rodovia MT-208 sentido Paranaíta/Carlinda, quando ao efetuar conversão à esquerda para adentrar a avenida Ludovico da Riva Neto, rotatória frente ao quartel da Polícia Militar, foi surpreendido pelo condutor da motocicleta, que trafegava na rodovia MT-208, sentido contrário, vindo a colidir frontalmente com o caminhão.





Os respectivos veículos estavam regulares de acordo com a legislação de trânsito, sendo que o caminhão foi liberado ao seu respectivo condutor e motocicleta entregue ao proprietário do estabelecimento em que o rapaz que sofreu fraturas trabalha, juntamente com uma caixa térmica e uma máquina de cartão.