Paranaíta: duas candidaturas a prefeito são registradas, 63 devem disputar vaga no legislativo

Duas candidaturas foram registradas junto a Justiça Eleitoral para disputar a prefeitura do município de Paranaíta (60 quilometros de Alta Floresta) e irão polarizar o voto do eleitorado.



Estarão disputando o pleito 2020 o pecuarista Ivan Moreno pelo PRTB e também o pecuarista Osmar Mandacaru do Patriota, que conta com a coligação PP / PDT / MDB / PODE / PATRIOTA.



Nas eleições de novembro, o eleitor poderá optar entre 63 nomes que registraram candidatura e devem concorrer a uma das vagas do poder legislativo no município de Paranaíta.



Bens Declarados:



Ivan Moreno R$ 7.100.472,00 – Vice Orleans Rogério - R$ 598.000,00.



Osmar Mandacaru - R$ 691.900,00 – Vice Ederson Rado R$ 347.289,05



As candidaturas aguardam julgamento da Justiça Eleitoral.



