Sinop tem mais de 450 vagas de empregos disponíveis com salário de até R$ 4 mil

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) contabiliza, através do portal “Trabalha Brasil”, que Sinop têm 451 vagas de empregos em indústrias e empresas de diversos segmentos. Só Notícias constatou que os salários variam de R$ 1 mil até R$ 4 mil mensais.





Entre os cargos disponíveis estão promotor de vendas, auxiliar de faturamento, consultor de atendimento, enfermeiro, estoquista, consultor de vendas, laboratorialista fotográfico, torneiro mecânico, operador de caixa, socorrista, vendedor de serviços entre outras.





Os interessados em fazer parte do banco de dados podem comparecer no Ganha Tempo, na avenida das Acácias, Jardim Botânico com documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência, facilitando os trâmites do atendimento.





Conforme Só Notícias já informou, em julho foram 86 funcionários contratados a mais, em Sinop segundo relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os dados de agosto ainda serão divulgados esse mês.