Bandidos ´contratam´ serviço de guincho de Alta Floresta e roubam caminhão; motorista foi amarrado

A proprietária de uma empresa de guincho em Alta Floresta informou na manhã de hoje, quinta-feira (29) que bandidos levaram um caminhão guincho Ford Cargo vermelho, na região localizada a cerca de 17 quilômetros do rio Juruena, no município de Cotriguaçu. Ela explicou que o motorista relatou que ao chegar para fazer o suposto transporte de um Toyota Hilux foi rendido e marrado pelos criminosos.





“Esse suposto contratante combinou na última terça-feira para remover uma caminhonete, na região da balsa do rio Juruena. Ele repassou que seria um Toyota Hilux, que estava quebrada e que seria levada até Alta Floresta. Combinamos o valor. Quando foi à noite, não consegui mais falar com meu motorista nem com o cliente. Até aí estava tudo normal porque a região é ruim de sinal de telefone, mas depois das 15h, comecei a ficar preocupada. Ontem à noite, o motorista ligou informando que havia sido assaltado, amarrado e levaram o caminhão”, afirmou a empresária.





Ainda de acordo com a proprietária, o motorista só foi liberado pelos bandidos para sair do local no final da tarde. “Na verdade, não tinha caminhonete para transportar. Eles queiram era o caminhão. Os bandidos pegaram o celular do motorista e só foi liberado para sair do local depois das 19h”.





Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Militar faz buscas na região para tentar recuperar o caminhão.





